Heubach steht hinter dem Albturm

Heubach

Bürgermeister Frederick Brütting machte den Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstagabend in der Stadthalle Mut, das Projekt Albturm auf dem Rosenstein weiter zu verfolgen.

„Besondere Erfahrungen brauchen besondere Orte“, meinte er mit Blick auf die innovative Bauweise mit dem Werkstoff acetylierte Buche und auf den Beitrag der Hochschule für Gestaltung, die dort digitale Hotspots setzen will. Am Ende stimmten die Räte mehrheitlich zu, dass sich die Stadt mit dem Albturm beim Wettbewerb RegioWin 2030 bewirbt.

Der Diskussion im Rat voraus gingen Erläuterungen von Professor Dr. Ing. Jürgen Graf vom Fachbereich Architektur