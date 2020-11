„Die Krise meistert man nur, wenn man kommuniziert“

Schwäbisch Gmünd. Den Umbruch in der Automobilindustrie will er zu einem seiner zentralen Themen im Landtagswahlkampf machen: Deutschland müsse den technologischen Wandel mitmachen, sagte SPD-Landeschef Andreas Stoch am Dienstagabend im GT-Gespräch. SPD-Landtagskandidat Jakob Unrath hatte zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Krisenfestes Klassenzimmer mit Andreas Stoch“ eingeladen. Die GT hatte Gelegenheit, ihn zu weiteren Themen zu befragen.

Der Weg der SPD aus dem Tief?

Er würde den Nobelpreis in allen Kategorien gewinnen, wenn er eine schnelle Antwort auf die Frage hätte, wie die SPD wieder aus dem Tief komme, sagte