„Nie wieder!“: Stilles Gedenken und ein Friedensappell

Waldstetten. Ihre Namen sind in Stein gemeißelt – und zwar auf dem im Jahr 1963 auf dem Waldstetter Friedhof errichteten Ehrenmal. So gedenkt die Gemeinde unterm Stuifen an die 252 Bürgerinnen und Bürger aus Waldstetten, die in den beiden Weltkriegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihr Leben lassen mussten. „Das unsägliche Leid, das über so viele Familien während der Kriege hereingebrochen ist, soll uns weiterhin Mahnung und Orientierung für unser Handeln sein“, sagte Bürgermeister Michael Rembold anlässlich des Volkstrauertages, der sowohl in Waldstetten als auch in Wißgoldingen von der Verwaltung begangenen wurde