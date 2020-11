Schechingen

Es ist kein Fest, das man in Zeiten wie diesen einfach absagen müsste. Es ist ein besonderer Moment in der Geschichte der Gemeinde“, stellt Landrat Dr. Joachim Bläse klar. In einer öffentlichen Gemeinderatssitzung hat Schechingen deshalb am Abend seinen langjährigen Chef im Rathaus verabschiedet und seinen neuen Bürgermeister willkommen geheißen – trotz Corona.

Mit großer Hochachtung lässt der stellvertretende Bürgermeister Dr. Thomas Maier die Amtszeit von Werner Jekel kurz Revue passieren. 24 Jahre lang habe dieser gemeinsam mit Gemeinderäten und Bürgern die Entwicklung