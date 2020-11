„Kleine Lichtblicke“ in Corona-Zeiten

Vorweihnachtszeit Mit mehreren Aktionen sagt die Gemeinde Waldstetten der Dunkelheit und der coronabedingten Isolation in der kommenden Zeit den Kampf an.

Waldstetten

Die Tage sind kurz und dunkel und durch viele coronabedingte Beschränkungen werden auch in Waldstetten und Wißgoldingen die Kontakte unter den Bürgen eingeschränkt. Mit einem ganzen Maßnahmenbündel will die Gemeindeverwaltung nun gemeinsam mit der Quartiersmanagerin Magdalena Rupp gegen Isolation und Dunkelheit vorgehen, um mit „kleinen Lichtblicken“ in der „Corona-Zeit soziale Wärme zu verbreiten und um den Menschen das Leben zu erleichtern“, sagt Schultes Michael Rembold.

Einkaufsdienst reaktiviert

Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr hatte es in der