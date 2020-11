St. Elisabeth schafft mehr Plätze

Schwäbisch Gmünd

Am Gedenktag der Heiligen Elisabeth verkünden die Träger der gleichnamigen Einrichtung für wohnsitzlose Menschen in der Klösterlestraße ein Mammutprojekt: in den kommenden Jahren soll das Haus für rund eine Million Euro ausgebaut und saniert werden. Dabei entstehen weitere sechs Plätze, vier für Frauen und zwei im sogenannten Aufnahmebereich. Erstmals wird es dann in St. Elisabeth auch eine strikte räumliche Trennung für Männer und Frauen geben. Das Vorhaben verlangt nach einer großen Spendenaktion. 300 000 Euro möchten die Münstergemeinde und der Förderverein St. Elisabeth so zusammenbringen.

Das Gebäude