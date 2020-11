Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit einer Medaille

Was haben sie gezittert in den letzten Tagen. Vor allem am Montag, als die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin zur Corona-Pandemie und zur ersten Wirkung des Teil-Lockdowns eine Zwischenbilanz zogen. Neue Maßnahmen wurden dabei allerdings nicht festgelegt, sodass der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau am Samstag um 18 Uhr in der Großsporthalle gegen die Siegerländer KV antreten kann. Dabei geht es um nicht weniger als um den Einzug in das Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Trainer Paul Schneider zeigte sich in der Woche entspannt: „Wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Es gibt diese Pandemie und wir müssen und werden