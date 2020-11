Lärmgutachten macht den Anfang

Mutlangen

Der Anfang ist gemacht. Trotz Corona war im Mai in der Alfdorfer Straße in Pfersbach der Verkehr tags und nachts gezählt worden – als Basis für ein Lärmgutachten, mit dessen Hilfe abgeklärt werden soll, ob die Geschwindigkeit in dieser viel befahrenen Ortsdurchfahrt auf 40 Stundenkilometer reduziert werden kann. Den vielen Pfersbachern, die in die Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend gekommen sind, können Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und Ordnungsamtsleiter Wolfgang Siedle trotzdem „leider keinen Erfolg“ melden. „Ich würde die Schilder am liebsten einfach aufstellen. Aber wir haben