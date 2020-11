Schrauberfreude zum Beruf gemacht

Essingen

Matzes Bikeservice“ steht am Klingelschild am Haus mit der Nummer zwei in Essingens Birnenweg. Wer den Klingelknopf drückt, wird nach kurzem Warten begrüßt von Matthias Krähmer. „Wir gehen gleich nach unten“, sagt der 19-Jährige und führt seinen Besuch über den Flur und das Treppenhaus in den Keller.

„Das ist meine Werkstatt“, sagt Matthias und knipst das Licht an. Auf 25 Quadratmetern befindet sich alles, was das Schrauberherz begehrt. Zangen, Hammer, Schraubenzieher in allen Variationen und, und, und.

Seit Juni repariert der 19-Jährige im Keller des Einfamilienhauses