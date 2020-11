Fast 100 Sorten für den guten Zweck

Weihnachtsaktion Wie das unermüdliche Team des Mutlanger Marktcafés trotz Coronabeschränkungen seine Unterstützung für Hilfsbedürftige und Hilfsprojekte in der Region aufrecht erhält.

Mutlangen

Zum Glück tragen wir die Masken“, scherzen die fleißigen Damen vom Mutlanger Marktcafé, während sie eins ums andere Mal den langen Tisch im großen Saal des katholischen Gemeindehauses umrunden. Gar zu verführerisch strömt der Duft aus den offenen Dosen – 80 an der Zahl – selbst durch das schützende Tuch. Gar zu groß wäre die Versuchung, die ein oder andere Köstlichkeit zu probieren. Fast 100 Sorten, viele so liebevoll verziert, dass die Frauen in ihrer Arbeit immer wieder bewundernd innehalten. Die 45 Bäckerinnen, die dem Team für diese Aktion den „Stoff“ geliefert haben, haben sich wirklich