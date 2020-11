Lob vom Land für den Kindergarten „Eden“

Schwäbisch Gmünd. Der katholische Kindergarten „Eden“ in Schwäbisch Gmünd ist vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Er erhielt in einer kleinen Feierstunde im Heilig-Kreuz-Münster das Zertifikat „Kindertagesstätte mit Sport- und Bewegungserzieherischem Schwerpunkt“. Der Leiter des Gmünder Motorikzentrums St. Loreto, Carl- Michael Bundschuh, überreichte der Einrichtungsleiterin Jutta Bühler und dem gesamten Erzieherinnenteam in Anwesenheit des Trägers und allen Kooperationspartnern des Kindergartens die Urkunde im Auftrag der Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.