Hohe Anmeldezahl bei Jugend musiziert

Bildung Regionalvorstand des Wettbewerbs hält an der Austragung Anfang Februar fest. Optimale Voraussetzungen im neuen Aalener Kulturbahnhof. Gremium mit neuem Vorsitz.

Schwäbisch Gmünd/Aalen

Das hat ihn so richtig von Herzen gefreut. Erich W. Hacker, der seit 38 Jahren „Jugend musiziert“ maßgeblich mitgestaltet in der Region, ist regelrecht gerührt vom Echo, das der Wettbewerb in diesen besonderen Zeiten hervorruft. Trotz Corona mit doppeltem Lockdown, trotz der Unsicherheit, ob es tatsächlich Ausscheidungen auf Landes- und Bundesebene oder Preisträgerkonzerte geben kann, haben sich 138 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche angemeldet, die der Jury im Frühjahr 2021 ihr Können beweisen wollen.

140 bis 170 Teilnehmer seien es in Wettbewerben in den Jahren zuvor gewesen. Man habe also fast