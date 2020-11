Für klare Regeln an Schulen

Bildung Sollen künftig ganze Klassen in Quarantäne, wenn ein positiver Coronafall auftritt? Was sagen die Gmünder Schulleiter dazu?

Schwäbisch Gmünd

Um nicht gleich ganze Schulen schließen zu müssen, fordert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein neues Vorgehen bei Corona-Infektionen von Schülern. Er möchte betroffene Klassen in Quarantäne schicken. Bisher ist das teilweise nicht oder nur bei den Sitznachbarn Infizierter der Fall. Nach negativen Schnelltests am fünften Tag könnten die Schüler wieder in die Schule zurückkehren. Ob diese Regelung umgesetzt wird, darüber beraten am Mittwoch die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Veit Botsch, geschäftsführender Schulleiter der Gmünder