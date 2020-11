Weber wieder im Nationaltrikot

Fast 34 Jahre nach seinem Start auf Hawaii kehrt Christian Weber wieder ins Nationalteam der Triathleten zurück. Das Trikot, das er am 4. Juli 2021 bei der Europameisterschaft in Roth tragen wird, hat er bereits bekommen. „Jetzt muss die EM nur noch stattfinden“, sagt er mit Blick auf die wegen der Corona-Pandemie immer noch bestehende Ungewissheit. „Ich freue mich riesig darauf“, sagt der 55-jährige Aalener Sportpädagoge, der in Gedanken bereits einen Schritt weiter ist. „Vielleicht schaffe ich noch einmal die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii.“ Es wäre die Rückkehr an die Stätte seines bislang