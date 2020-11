In den Herzen lebendig bleiben

Schwäbisch Gmünd

Wie sieht dein Himmel aus?“ Das ist eine von vielen Fragen, die Kinder im Büchlein #Regenbogenrutsche in Bildern oder in Worten beantworten sollen. Susann Rek aus Schwäbisch Gmünd hatte die Idee für diesen Trauerbegleiter in Buchform, als ihr Schwiegervater gestorben ist – und ihre Kinder sie mit vielen Fragen konfrontierten: „Wo ist Opa jetzt?“ „Geht es ihm gut?“ Susann Rek fand die Antworten für sich und ihre Kinder in ihrem Glauben.

Sie redete viel mit ihrer neunjährigen Tochter Romy und ihrem sechsjährigen Sohn Ron darüber und begleitete