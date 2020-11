Er „konserviert“ Essingens Geschichte

Essingen. Seit Jahrzehnten schreibt er Bücher. Über Mühlen. Schlösser und Burgen. Den Krieg. Besondere Menschen. Immer mit einem Bezug zu seinem Wohnort, Essingen. Auch in diesem Jahr hat Heinz Bohn ein Buch herausgegeben. „Kirche und Pfarrer im ehemals woellwarthschen Essingen“ heißt das 300 Seiten starke Werk.

Es geht – wie der Name schon sagt – um Essingens Kirchengeschichte. Wie lief die Reformation ab? Sollte die evangelische Kirche im Ort Quirinus oder Quintinus heißen? Wer war wie lange Pfarrer oder Pfarrerin in der Gemeinde an der Remsquelle? All diese Fragen – und noch viele mehr – beantwortet