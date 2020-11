Im Vorlesen spitze: Parler-Schüler Nathan Thomas

Bildung Der Schüler aus der bilingualen 6c hat in diesem Jahr die Jury besonders begeistert.

Schwäbisch Gmünd. Lesen, rechnen und schreiben bleiben drei wichtige Kulturtechniken auch im Zeitalter der Digitalität. Und im schulischen Alltag der Sechstklässler am Parler-Gymnasium bleibt auch unter Pandemiebedingungen der Vorlesewettbewerb ein wichtiger Programmpunkt.

Nathan Thomas aus der bilingualen 6c hat in diesem Jahr die Jury besonders begeistert. Sieger waren sie schon alle, die sechs Schülerinnen und Schüler aus den drei 6. Klassen am Parler-Gymnasium, denn sie haben in ihren Klassen den Vorentscheid gewonnen. Und nun galt es, bei wenig Publikum und einer dafür großen Jury, dabei Vertreter aus der Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft,