Artur Dalaloyan als Trumpf fürs Finale gegen TG Saar?

Das 61:15 im Halbfinale war eine Machtdemonstration. Jetzt will sich der TV Wetzgau im Finale gegen die TG Saar am 19. Dezember in der Gmünder Großsporthalle die Krone aufsetzen und Deutscher Mannschaftsmeister werden. Trainer Paul Schneider glaubt an den Coup, weil die Qualität im Team sehr hoch ist. Und sie könnte in vier Wochen sogar noch höher sein.

„Wir werden mit derselben Mannschaft im Finale antreten wie im Halbfinale gegen die Siegerländer KV“, sagt Schneider. Und dann verrät er, dass möglicherweise noch ein weiterer Weltklassemann dazu kommen könnte: Artur Dalaloyan. Der TVW versucht alles, seinen russischen Weltmeister