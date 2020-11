Rotary Club kauft Gutscheine bei 18 Wirten

Aktion Statt der Suppenstube unterstützt der Club in diesem Jahr auf andere Weise.

Schwäbisch Gmünd. An diesem Donnerstag hätte der Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd beginnen sollen und mit ihm die Rotary-Suppenstube. Seit fast 20 Jahren unterstützen Gastronomiebetriebe dieses Engagement, lieferten dazu kostenlos die Suppe. Diesmal ist es anders. „Wir möchten die Betriebe in der für die Gastronomie schwierigen Zeit unterstützen und danke sagen für die langjährige Hilfe“, sagt der Präsident des Rotary Clubs Schwäbisch Gmünd, Manfred Berroth bei einer kurzen Begegnung mit Gastonomen auf dem Zeiselberg.

Zeichen, dass es weitergeht

Der Club kauft jetzt bei insgesamt 18 Wirten Gutscheine für 5000 Euro.