Wahlkampf in Corona-Zeiten

Schwäbisch Gmünd

Alle planen zweigleisig: Die Kandidaten des Wahlkreises Schwäbisch Gmünd organisieren zurzeit ihren Landtagswahlkampf. Dieser ist bei dieser Wahl anders. Corona gibt das vor.

Der Wahlkampf sei eine „Riesenherausforderung“, sagt Tim Bückner, der für die CDU kandidiert und wie Dr. Stefan Scheffold in den vergangenen 25 Jahren das Direktmandat holen will. Er plane seinen Wahlkampf zweigleisig, immer beobachtend, wie sich die Pandemie entwickle. „Viel wird digital laufen“, sagt Bückner und betont, dass dies auch ohne Corona so gewesen wäre. Auch der Gedanke der Nachhaltigkeit