Ramsau bietet sich an: Saisonstart am 19. Dezember?

Kehrtwende für die Skisprung-Frauen? Der Start in die Weltcup-Saison 2020/2021 soll jetzt doch noch in diesem Jahr erfolgen. Die österreichische Gemeinde Ramsau hat sich angeboten, die ersten Wettbewerbe am 19. und 20. Dezember zu veranstalten.

Die endgültige Entscheidung wird zwar erst in der kommenden Woche getroffen. Aber in einer Videokonferenz wurde den Skisprung-Nationen am Dienstag vorab mitgeteilt, dass es jetzt schneller gehen könnte als erwartet. Bundestrainer Andreas Bauer war nach der Absagen in Norwegen und Japan von einem Saisonauftakt am 23. Januar in Ljubno ausgegangen. Dieser soll jetzt fünf Wochen vorverlegt werden –