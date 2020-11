Mitbestimmen – ein wichtiges Gefühl

Leinzell. Am Schulzentrum Leinzell hatten die Acht- und Neuntklässler in den letzten zwei Wochen die Chance, einen neuen Workshop der katholischen Jugendreferate Ostalb zu erleben. Im Rahmen der politischen Bildung konnten die Jugendlichen erkunden, was eine Demokratie ist und welche Entscheidungen sie in ihrem Leben, ihrer Schule oder ihrem Verein selbst treffen können. Das Fazit einer Schülerin: „Wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen in unserer Klasse, haben wir auch eine Demokratie“.

