Forsts Bürger wollen Tempo 30

Essingen-Forst. Wer sich am Ortseingang von Forst aufhält, wird es früher oder später hören: das Rattern. Es stammt von Lastkraftwagen oder Autos, die mit einem Rad über das 45 Zentimeter breite Kopfsteinpflaster an der Seite der Straße fahren. „Der Lärmpegel ist zu den Hauptverkehrszeiten sehr hoch“, sagt Margit Schoffer. Die Ortswartin und weitere Bürgerinnen und Bürger aus Forst fordern daher „30“ in der kompletten Ortsdurchfahrt.

Bereits in der Bürgerfragestunde vor drei Jahren kristallisierte sich dieser Wunsch heraus. „Ich möchte nicht gegen Gemeinderäte oder den Bürgermeister vorgehen“,