Oberkirchenrat geht in den Ruhestand

Aalen. Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, seit elf Jahren Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Württemberg, geht zum 1. Dezember in den Ruhestand. Der in Aalen geborene Kaufmann (65) schlug zunächst die Laufbahn als Notar ein, ehe er Theologie studierte und Gemeindepfarrer der Diakoniewerksgemeinde Karlshöhe Ludwigsburg und Dozent in der Diakonenausbildung wurde. Ab 1990 war er Landesjugendpfarrer. 1999 wurde er Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Esslingen. Im Ehrenamt ist Kaufmann unter anderem Mitglied im Verwaltungsrat Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg und Vorsitzender des Ausschusses Diakonie der Diakonie Deutschland. 2015 wurde