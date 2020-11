Miss-Germany – Dana Holzner ist dabei

Person Junge Frauen für das Thema Brustkrebs sensibilisieren, am besten als Miss Germany – das will die junge Bopfingerin Dana Holzer, die diese Krankheit selbst überstanden hat

Bopfingen

Geboren ist sie zwar in Nördlingen, aber aufgewachsen in Bopfingen, genauer gesagt in Schloßberg. Dana Holzner. Die 34-Jährige will Miss Germany 2021 werden und die erste Hürde auf diesem Weg hat sie bereits genommen. Unter 15 000 Bewerberinnen hat sie es unter die Top 32 geschafft. Sie ist eine der beiden Titel-Aspirantinnen aus Baden-Württemberg. Im Februar 2021 läuft die Wahl.

Eine Powerfrau sei sie und dies schon immer, lacht Dana Holzner im Gespräch mit der Schwäbischen Post. Abitur gemacht hat sie am Ostalb-Gymnasium, viele Freunde hat sie in Bopfingen und der Ipfmess-Besuch blieb Pflicht, auch als sie mit 18 Jahren nach