Herzenswege spenden Nähe

Schwäbisch Gmünd

Ihr könnt ja während Corona gar nichts machen“, hörte Bärbel Blaue von vielen Menschen, wie sie erzählt. Sie ist Projektleiterin der Initiative Herzenswege, die älteren und bedürftigen Menschen seit Jahren hilft. Blaue stellt jedoch klar: „Wir haben dieses Jahr umso mehr gemacht.“

Und das bestätigt sich bei einem Blick ins Rathaus am Freitagnachmittag: Seit sieben Uhr verpacken die Ehrenamtlichen im großen Sitzungssaal Adventstüten, die sie anschließend zusammen mit Adventskalendern an ihre rund 100 Empfänger ausfahren. In den Tüten sind etwa Lebensmittel, Gutscheine für lokale Supermärkte,