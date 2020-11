12 500 Nägel erinnern an Corona-Tote

Pandemie Wie im Münster ein Kunstprojekt einen etwas anderen Impuls in die Gmünder Vorweihnachtszeit setzt.

Schwäbisch Gmünd. „Es muss uns nicht gefallen, es ist etwas, das uns schmerzt.“ Worte des Münsterpfarrers Robert Kloker, als er im Gottesdienst auf das Kunstprojekt von Marios Perigialis und Anthony di Paola für die Opfer des Coronavirus hinweist. 12 500 Nägel in hunderte Holzklötze geschlagen. Dem Betrachter viel Interpretationsspielraum lassend. Die Adventszeit sei für gewöhnlich eine Zeit der guten Begegnung, sagt Kloker. In diesem Jahr sei die Begegnung heruntergefahren. Weniger Partys, weniger Kommerz. Dabei will er diese nicht einmal verdammen, weil Menschen davon leben. Doch „vielleicht