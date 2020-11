Zusammenrücken auf Abstand

Bildung Wie in der Gemeinschaftsschule in Waldstetten unter anderem der Mensabetrieb in abgewandelter Form trotz Corona-Anforderungen gelingt.

Waldstetten. Schulen sind wichtige Akteure in der Gesellschaft – in normalen Zeiten und besonders in Krisenzeiten. Auch die Schülerinnen und Schüler der Waldstetter Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg verbringen an Schultagen viel Zeit gemeinsam, müssen dennoch Abstandsregeln beachten und sollen doch bestmöglich betreut und versorgt werden. Insbesondere die Möglichkeit, ein gemeinsames Miteinander beim Mittagessen hinzubekommen, stellt die Beteiligten derzeit vor hohe Herausforderungen, die nur gemeinschaftlich bewältigt werden können.

Schülerströme entzerren

In der engagierten Zusammenarbeit