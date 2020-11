Der leise Advent als Chance

Vom Black Friday zum ersten Advent. Kein Gewusel in den Läden, mit dem, ja, mit dem so viele Menschen ihr täglich Brot verdienen. Keine Weihnachtsfeiern mit gut gefüllten Tischen, Tellern und Gläsern im Kerzenschein der wärmenden Gaststuben, mit denen, ja, mit denen so viele ihr täglich Brot verdienen. Keine Menschentrauben zwischen Buden auf dem Weihnachtsmarkt, mit denen, ja, mit denen so viele ihr täglich Brot verdienen. Nur Stille. Und ein herrlich großer Tannenbaum, dessen Lichter in die Schönheit des staufischen Marktplatzes hineinleuchten.

Der Blick vom Lindenfirst auf die alte Stadt zwischen Frost und Nebel. Das Münster. Die