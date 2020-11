Tempo 30 für ganz Weitmars

Lorch

Was bisher für den westlichen Teil von Weitmars rund um den Buchsweg gilt, soll auch im östlichen Teil Anwendung finden: Der Lorcher Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Tempo-30-Zone auf alle Wohnstraßen auszudehnen. So hatten es die Experten der Verkehrsschau im August empfohlen, erzählte Bürgermeisterin Marita Funk in der Sitzung des Rates. Die Geschwindigkeit gelte dann auch im neuen Baugebiet Grabenäcker.

Tatsächlich geht die Neuerung den Räten nicht weit genug. Denn die Kreisstraßen Hohberg- und Teckstraße sind von der Empfehlung ausgenommen. „Für Kreisstraßen