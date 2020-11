Der lebendige Adventskalender zum Mitnehmen

Heubach. Sich treffen, an einem geschmückten Fenster eine Geschichte hören, Adventslieder singen und schließlich mit einem adventlichen Segen wieder heimgehen: So sah der lebendige Adventskalender der evangelischen Kirchengemeinde Heubach in den vergangenen Jahren aus. In Zeiten der Corona-Pandemie sind die abendlichen Zusammenkünfte an Privathäusern nicht möglich. Trotzdem hat sich die Kirchengemeinde entschieden, einen lebendigen Adventskalender zu organisieren.

Und der funktioniert so: An manchen Tagen können die Bürger einen Abendspaziergang zu den Familien unternehmen, die ein Fenster mit Zahl, Sternen und Lichtern geschmückt haben.