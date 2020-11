Einsamer Studienstart

In den Hochschulen in Deutschland herrscht gähnende Leere, das Studium ist fast komplett ins Digitale verlegt. Auch Ersti-Partys und Kennenlernen fallen aus: Besonders Erstsemester trifft Corona hart. Ein Erfahrungsbericht.

Der Kampf der Hosen beginnt direkt nach dem Aufstehen. Jogginghose gegen Jeans, Komfort gegen Pflichtbewusstsein, Bequemlichkeit gegen schlechtes Gewissen. Meistens gewinnt die Jogginghose. Es sieht ja sowieso keiner. Zu den Prüfungen werde ich aber Jeans tragen. So lautet zumindest der Vorsatz. Noch.Die Hose, ein Politikum – das ist die neue Normalität. Für mich, und für knapp eine halbe Million junge Menschen in Deutschland, die am 2. November ihr Studium begonnen haben. Vor dem Bildschirm versteht sich. Anders erlaubten es die Corona-Verordnungen der Bundesländer nicht. Dabei sollte der Studienstart ganz anders