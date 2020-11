So funktioniert der Drive-in für Christbäume am Hirschbach

Aalen

Abstands- und Hygieneregeln – die Pandemie erfordert auch in der Vorweihnachtszeit kreative Lösungen. So hat sich beispielsweise die Familie Thiele im Hirschhof dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen – einen Weihnachtsbaum-Drive-in. Große Schilder kündigen den Christbaumverkauf schon im Grauleshof an. Aus dem Auto heraus können Interessierte sich seit Samstag hier ihren Christbaum aussuchen, kaufen und gleich ins Auto laden lassen.

Die Einfahrt des Drive-ins führt zu den Bäumen. Das erste Schild informiert: „Bitte im Auto warten, bis Sie geholt werden.“ Dort sind auch die wichtigsten Corona-Regeln vermerkt: