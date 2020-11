Christian Baron im Interview: Sorge um sozialen Frieden in der Stadt

Stadtspitze Christian Baron startet mit „Freude und Respekt“ in sein Amt als Erster Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd. Im Interview erzählt er, wo er die größten Herausforderungen sieht.

Schwäbisch Gmünd

Genau zwei Monate nach seiner Wahl wird Christian Baron an diesem Montag in sein Amt als Erster Bürgermeister eingesetzt. Der 40-jährige Jurist aus Straßdorf wird für Recht und Ordnung in Schwäbisch Gmünd zuständig sein, für Sport, Bildung, Soziales und die Finanzen. Mit diesen wird er sich als erstes beschäftigen müssen. Das und mehr erzählt er im Interview.

Wie war Ihre Zeit seit der Wahl?

Christian Baron: Ich war und bin dankbar für das Vertrauen, das der Gemeinderat mir ausgesprochen hat und auch erleichtert nach den spannenden Wochen davor. Die Zeit war anstrengend, da ich meine Aufgaben als Gesundheits-