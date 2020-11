Sie begleitet Todkranke und Trauernde: eine Hospizfrau erzählt

Schwäbisch Gmünd

Todkranke Menschen und Trauernde begleiten, das hat sich Theologin Dr. Angelika Daiker zur Aufgabe gemacht. „Als Seelsorgerin bin ich zur Hospizfrau geworden“, erzählt sie. Und das in einer Zeit, in der die meisten Menschen mit dem Wort Hospiz noch gar nichts anfangen konnten. Ab 1995 baute Angelika Daiker in Stuttgart die katholische Hospizarbeit auf, ab 2004 brachte sie sich in die Planung des stationären Hospizes St. Martin in Stuttgart ein, das sie ab dessen Eröffnung 2007 über zehn Jahre leitete. Seit 1. Dezember 2018 berät sie die Franziskanerinnen in Schwäbisch Gmünd