30 Krippen warten auf die Waldbesucher

Eröffnung Pfarrer Jochen Baumann eröffnet am Gschwender Badsee Krippenweg.

Gschwend. Immer mehr Fahrzeuge parkten am Sonntag auf den Platz beim Badsee. An der Nullgrad-Grenze Ende November war klar, dass es sich nicht um Badegäste handelte. Sie hatten ein anderes Ziel. „Bei diesem Wetter lockt ein Spaziergang“, begründeten Karin und Matthias Haas aus Holzhausen ihr Kommen. „Und natürlich sind wir auch gespannt, was alles im Wald zu entdecken ist.“ Ja, mit neugierigen Blicken waren viele Besucher im Forst beim „Mühläckerle“ unterwegs. Warum? Weil Pfarrer Jochen Baumann mit einem kleinen Gottesdienst auf dem Parkplatz neugierig gemacht hatte. Denn es wurde erstmals der „Gschwender