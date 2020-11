Corona-Demo in Lorch mit Eilantrag

Kundgebung Zehn Menschen in weißen Anzügen sind am Samstagabend durch Lorch marschiert.

Lorch. Zehn weißvermummte Personen sind am Samstagabend durch Lorch marschiert. Sie hätten „härtere Maßnahmen beim Kampf gegen die Corona-Pandemie“ gefordert, wie Initiator Stefan Schmidt in einer Pressemitteilung am Sonntag schreibt. Die Versammlung war bei ihr angemeldet worden, bestätigte die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung. Allerdings in Form einer Eilversammlung, über die die Stadt nicht informiert gewesen sei, sagte Bürgermeisterin Marita Funk. Sie schilderte am Sonntag, dass ihr am Abend zuvor zwei Anrufer gegen 18.20 Uhr von der Demonstration berichtet hatten. Daraufhin habe sie die Polizei verständigt und sich