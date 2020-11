Das Licht als Zeichen für Nähe

Kirche Die beiden Gmünder Dekane Ursula Richter und Robert Kloker eröffnen am Samstagabend in ökumenischer Gemeinschaft den Advent.

Schwäbisch Gmünd

Weil Licht, Hoffnung und vor allem auch Zusammenhalt in diesen Zeiten besonders wichtig sind, setzen die beiden Gmünder Dekane Ursula Richter und Robert Kloker auch im Advent auf die Ökumene. Am Samstag luden Münster- und Augustinusgemeinde zu einer ökumenischen Adventseröffnung in die Augustinuskirche ein. Gemeinsam feierten die Geistlichen mit rund 50 Gläubigen eine halbstündige liturgische Andacht, der das „Ökumenische Hausgebet im Advent“ zugrunde lag, zu dem die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg am 7. Dezember mit Glockengeläut einladen.

„Viele warten im Advent auf das Christkind“,