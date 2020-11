Hüterin tausender Museumsstücke

Schwäbisch Gmünd

Geschlossen bis zum Beginn der Sommerzeit“, steht am Eingang zum Museum Ott-Pausersche-Fabrik. Das gilt nur für Besucher. Hinter den Kulissen geht die Arbeit weiter – oder fängt jetzt erst richtig an. Annemarie Wiener ist so etwas wie die Seele des Museums, seit drei Jahrzehnten. Sie weiß ganz genau, was bis Ende März auf dem Plan steht. Das reicht von der Pflege der so genannten Gesenke bis zur Reinigung der vielen Maschinen aus der Zeit um 1900. Zur Eröffnung rechtzeitig vor Ostern 2021 soll sich das Museum blitzblank zeigen, auch wenn Haus und Inventar Patina zeigen dürfen.