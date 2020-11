Schiele zurück nach Würzburg

Seinen Einstand hatte sich Michael Schiele anders vorgestellt: Der neue Trainer des SV Sandhausen musste in seinem ersten Spiel eine bittere 1:4-Niederlage gegen Erzgebirge Aue einstecken. „Wir haben uns gegenseitig gestört, statt richtig zu klären“, sagte der 42-Jährige. Schiele muss jetzt schnell Aufbauarbeit leisten, denn am Sonntag steht ein brisantes Spiel im Abstiegskampf an: Der SV Sandhausen gastiert bei den Würzburger Kickers – die hat der Trainer aus Dorfmerkingen in der vergangenen Saison in die 2. Bundesliga geführt, ehe er bereits am zweiten Spieltag dieser Saison entlassen wurde.

Eine Trainer-Entlassung