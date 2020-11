Corona lässt nur ein kleines Fest zum Amtsantritt zu

Schwäbisch Gmünd

Der neue Erste Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd ist im Amt. Am Montagabend übergab Oberbürgermeister Richard Arnold seinem Stellvertreter Christian Baron nach dessen Amtseid die Ernennungsurkunde und die Bürgermeister-Amtskette, die es nach Worten Arnolds „nur in wenigen Städten so gibt“.

Es ist eine Amtseinführung unter Coronabedingungen, mit Fraktionsvorsitzenden, mit Amtsleitern und vor allem mit Christian Barons Eltern Hedwig und Helmut Baron, mit Schwester Jutta Baron. „Auch ohne großes Fest ist es ein festlicher Anlass“, sagt Richard Arnold und nennt die wichtigen Aufgaben des