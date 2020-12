Drehorgelspieler hilft in Afrika

Aalen/Schwäbisch Gmünd

Unermüdlich spielt er auf dem Aalener Wochenmarkt Drehorgel. Woche für Woche. Egal, ob es 35 Grad heiß ist oder regnet. Trotz Pandemie. Dem Lindacher Jens Schäfer sieht man den unbekümmerten Spaß an der Sache selbst unter seiner Maske an. Doch neben der Freude daran hat sein Einsatz einen ernsten Hintergrund: Schäfer spielt für behinderte Kinder. Alle seine Einnahmen gehen an den Verein Human Dreams. Ein Hilfsverein, den die gebürtige Schwäbisch Gmünderin Nicole Mtawa 2010 gegründet hat. Human Dreams kümmert sich um notleidende, behinderte Kinder in Indien und Afrika. 2000 Euro konnte Schäfer nun an Human