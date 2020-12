Viel Herzblut und knatternde Sensen

Essingen

Motorsensen knattern. Männergermurmel dringt aus dem Dickicht. Die idyllisch gelegegene Lange Halde in Essingen ist an diesem Morgen kein Kleinod für Menschen, die es ruhig mögen. Ein Dutzend Männer steht mit Motorsensen auf der Wacholderheide in Richtung Tauchenweiler und mäht Gräser und verblühte Blumen ab. Am Wegesrand wartet Bernhard Naderer. Er ist frisch gewählter Vorsitzender von Essingens Naturschutzgruppe und koordiniert die Arbeiten. „Die Wacholderheiden in Essingen gibt es schon lange, gepflegt wurden diese von Schafen“, sagt Naderer, mit dem Helm in der einen, und der Schutzbrille in der anderen Hand.