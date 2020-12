Schulen brauchen schnelleres Internet

Bildung An 18 der 21 städtischen Schulen ist die Internetgeschwindigkeit nicht ausreichend. Mit Fördermitteln von Bund und Land will die Stadt die Digitalisierung der Bildungseinrichtungen voranbringen.

Schwäbisch Gmünd

Lediglich drei der insgesamt 21 Gmünder Schulen haben aktuell ausreichend schnelles Internet: die Grundschule Hardt, die Scherr-Grundschule auf dem Rechberg und das Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd. Das zeigt Dennis Richter, bei der Stadtverwaltung zuständig für IT an Schulen, den Stadträten des Verwaltungsausschusses auf.

Anlass war eine Anfrage der FDP/FW-Vereinigung im Gemeinderat zur Digitalisierung der Schulen in Schwäbisch Gmünd. Die Corona-Pandemie führe vor Augen, wie wichtig eine robuste Internetversorgung an den Schulen ist, sagt FDP/FW-Stadtrat