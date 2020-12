Westhausener ist im Finale von Ninja Warrior Germany

Westhausen

Eine Show, bei der die Teilnehmer über sich hinaus wachsen müssen. Hindernisse, die ihnen alles abverlangen. Die Rede ist von „Ninja Warrior Germany“. In diesem Jahr haben die Teilnehmer die Möglichkeit, 300 000 Euro zu gewinnen, sollten sie es schaffen, das letzte Hindernis – einen 30 Meter hohen Turm – zu erklimmen. Dieses Ziel will auch der 21-jährige Marius Holzinger aus Westhausen erreichen. Bereits vergangenes Jahr war er bei der Show dabei und schaffte es da bis in die Halbfinal-Qualifikation. Doch in diesem Jahr stehen seine Chancen für den Sieg gut, denn er hat es bereits ins Finale geschafft.