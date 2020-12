Zlatko Blaskic: „Mir gefällt’s!“

Laufen, laufen, laufen ... So haben sich die Kicker des FC Normannia Gmünd in der jüngsten Corona-Unterbrechung fit gehalten. Damit ist jetzt Schluss: Nachdem klar ist, dass der Gmünder Verbandsligist in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren wird, hat Zlatko Blaskic seine Kicker in die Winterpause verabschiedet. „Die Jungs haben jetzt den kompletten Dezember frei“, sagt der Trainer, der den Spielern keine Hausaufgaben mitgegeben hat. „Wer etwas machen möchte, darf das gerne. Aber es ist nicht verpflichtend. Sie sollen jetzt einfach mal durchschnaufen.“ Weiter gehen soll’s im Januar. „Da schauen wir aber