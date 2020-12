Lautern braucht mehr Fahrer

Vereine Älter werden in Lautern setzt sich nicht nur für ältere Bürger ein, die Zielsetzung lautet, Generationen zusammenführen.Was derzeit ansteht.

Heubach-Lautern

In den Jahren 2012/2013 nahm Lautern am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Das Resultat von vielen Gesprächen und Umfragen unter der Bevölkerung ließ den Verein Äwil – Älter werden in Lautern entstehen. Ein überaus rühriger Verein, wie sich Ortsvorsteher Bernhard Deininger lobend äußert.

Als eines der wichtigsten Ziele hat sich die Ortsverwaltung unter Ortsvorsteher Deininger gemeinsam mit Äwil das Wohnprojekt „Betreutes Wohnen in Lautern“ auf die Fahnen geschrieben. Zwölf bis 15 Plätze für Lauterner Senioren stehen auf der Wunschliste, denn ältere Menschen sollten dort gut und