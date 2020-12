Lage des Handwerks im Corona-Jahr

Schwäbisch Gmünd/Aalen

Wie geht’s dem Handwerk in der Coronakrise? Und was sind die Zukunftsaussichten? Um diese Themen ging’s unter anderem bei Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Ostalb. Kreishandwerksmeister Alexander Hamler sprach in seiner Begrüßung von einer „besonderen Zeit mit besonderen Herausforderungen“, auch für das Handwerk. „Die wirtschaftliche Lage im Handwerk ist im Großen und Ganzen weiterhin gut“, sagte er. Es gebe zwar Ausnahmen, die meisten Handwerker aber hätten die Krise bislang gut gemeistert. Vor allem im Bauhandwerk arbeiten die Firmen ihre guten Auftragsbestände