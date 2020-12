Anna Rupprecht fürs Team nominiert

Skispringen, Weltcup Die 23-Jährige des SC Degenfeld gehört beim Auftaktspringen in Ramsau zum deutschen Sextett. Für Olympiasiegerin Carina Vogt kommt der Wettkampf am 18. Dezember zu früh.

Lange hat sie sich gedulden müssen. Jetzt aber steht fest: Anna Rupprecht vom SC Degenfeld gehört beim Weltcup-Auftakt zum deutschen Team. Bundestrainer Andreas Bauer hat seine sechs Auserwählten nominiert.

Wobei sich das Team am Ende quasi von selbst aufgestellt hat, weil Olympiasiegerin Carina Vogt und Ramona Straub zum Start nicht rechtzeitig fit werden. Denn: Fest steht nun auch, dass der Weltcup-Auftakt noch in diesem Jahr stattfinden wird: am 18. Dezember mit einem Nachtspringen im österreichischen Ramsau. Andreas Bauer ist froh über diese Entscheidung. Nachdem der Weltcupstart in Lillehamer auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, deutete