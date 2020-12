Lorch feiert am Heiligabend draußen

Pandemie Wie in Corona-Zeiten an Weihnachten Gottesdienst gefeiert werden kann, haben sich die evangelischen Kirchengemeinden in Lorch, Weitmars und Waldhausen schon überlegt.

Lorch

Wie sind Gottesdienste an Weihnachten dieses Jahr möglich? Darüber machen sich viele Kirchengemeinden momentan Gedanken. Für die evangelischen Gottesdienste in Lorch, Weitmars und Waldhausen stehen die Konzepte größtenteils fest. „Wir feiern an Heiligabend draußen im Kirchhof bei der Stadtkirche“, erzählt Lorchs Pfarrer Christof Messerschmidt. Auf 2400 Quadratmeter sind dort gut 480 Menschen erlaubt, 500 dürfen es insgesamt offiziell sein. „Wenn nicht die Neuinfektionen bei uns über 200 pro 100 000 Einwohner steigen“, gibt Waldhausens Pfarrer Lukas Golder zu bedenken. Es bleibe also wichtig, bis zuletzt